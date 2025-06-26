AB Liderleri Ukrayna\'ya Destekte Birlikte Hareket Etti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Macaristan hariç tamamı, Ukrayna'ya her türlü destek konusunda taahhütlerini yineledi.

Brüksel'de devam eden AB Zirvesinin Ukrayna oturumundan çıkan sonuçlar, paylaşıldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oturuma video konferans yoluyla bağlanarak liderlerle görüş alışverişinde bulundu.

Ardından AB liderleri bu kez de Ukrayna'nın üyeliğine ve bu ülkeye askeri destek verilmesine karşı tavrıyla bilinen Macaristan hariç tüm ülkelerin desteğiyle Ukrayna konusundaki sonuçları kabul etti.

Buna göre AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve AB üyeliğine verdikleri destek ile müzakere masasına güçlü bir pozisyonda oturması için gerekli askeri desteği sürdürmekte mutabık kaldı.

AB liderleri, " Rusya'nın sivilleri ve sivil altyapıyı sürekli bombalamasını şiddetle kınıyor ve tam, koşulsuz ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın bu konudaki iradesini memnuniyetle karşılayan liderler, Rusya'yı savaşı sona erdirmek için "gerçek siyasi irade" göstermeye, ateşkesi kabul etmeye ve "anlamlı" müzakerelere girmeye çağırdı.

AB liderleri bunu sağlamak için Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini kabul etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Sonuç bildirisinde, "AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürmesini sağlayan üçüncü ülkeler, bu ülkelerdeki aktörler ve kuruluşlar tarafından sağlanan desteği şiddetle kınıyor. AB Konseyi, İran, Belarus ve Kuzey Kore tarafından sağlanan sürekli askeri desteği kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, AB'nin bu sene içinde Ukrayna'ya toplam 30,6 milyar avro sağlayacağı kaydedildi.