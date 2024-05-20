AB Misyonu, Libya'da kaçırılan milletvekilinin durumunu kınadı - Son Dakika
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AB Misyonu, Libya'da kaçırılan milletvekilinin durumunu kınadı

AB Misyonu, Libya\'da kaçırılan milletvekilinin durumunu kınadı

Libya'daki Avrupa Birliği Misyonu, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi üyesi İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını açıkladı. Misyon, Dırisi'nin derhal serbest bırakılmasını ve soruşturma açılmasını talep etti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu da Dırisi'nin kaçırılmasını kınamıştı.

20.05.2024 22:13
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Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını açıkladı.

Libya'daki AB Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, "TM'nin seçilmiş üyesi Dırisi'nin kaçırıldığına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yetkili makamlardan kaçırılma hadisesiyle ilgili soruşturma açılmasını ve Dırisi'nin derhal serbest bırakılmasını sağlamaları talep edildi.

Libya'da siyasi nedenler de dahil tüm keyfi gözaltıların kınandığı kaydedilen açıklamada, zorla kaybedilenlere ilişkin acilen kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) de, dün Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM), 18 Mayıs'ta Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurmuş, açıklamada Dırisi'nin kim tarafından kaçırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Libya medyasında yer alan haberlerde ise Dırisi'nin ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından kaçırıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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