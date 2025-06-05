AB Nijerya'ya 10,4 Milyon Avro Enerji Desteği

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler ile birinci basamak sağlık merkezlerine sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla 10,4 milyon avroluk bir projeye destek vereceğini duyurdu.

AB'nin "Nijerya Sağlık için Güneş Enerjisi Projesi" (NISHP) kapsamında sağlayacağı bu finansmanla, ülkede sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

AB Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Delegasyonu Yeşil ve Dijital Ekonomi Bölüm Başkanı Inga Stefanowicz, başkent Abuja'da düzenlenen NISHP Proje Geliştiricileri Yuvarlak Masa Çalıştayı'nda konuştu.

Stefanowicz, AB'nin Nijerya'ya 10,4 milyon avroluk güneş enerjisi desteği sağlayacağını belirterek, bu girişimin Nijerya'daki projenin uygulanmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

AB'nin, Nijerya hükümeti, özel sektör kuruluşları ve yerel topluluklarla işbirliği içinde çalışarak ülkenin kalkınma hedeflerine destek verdiğini ifade eden Stefanowicz, projenin, hedeflenen elektrik piyasasında eyalet düzeyindeki kamu aktörleriyle işbirliği yaparak mevcut karşılık fonlarından yararlanmayı da amaçladığını söyledi.

NISHP proje lideri Nasiru Bello da güneş enerjisinden yararlanarak Nijerya'nın sağlık hizmetlerinde iyileşme sağlanabileceğini, elektrik erişiminin artırılabileceğini ve ekonomik büyümenin desteklenebileceğini kaydetti.

Proje kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra kamuya ait sağlık kuruluşlarının 24 saat kesintisiz, temiz ve güvenilir enerjiye erişimi sağlanacak.

Projenin aynı zamanda telekomünikasyon kuleleri gibi kritik altyapıların da elektrik ihtiyacını karşılaması planlanıyor.