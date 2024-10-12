AB'nin Çinli Elektrikli Araçlara Yükselen Tarifeleri - Son Dakika
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AB'nin Çinli Elektrikli Araçlara Yükselen Tarifeleri

Bloomberg, AB'nin Çinli elektrikli araçlara yüzde 45 gümrük tarifesi artırmasını eleştirdi.

12.10.2024 14:09
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WASHİNGTON, 12 Ekim (Xinhua) -- Bloomberg'de yayımlanan bir görüş yazısında Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük tarifelerini yüzde 45'e kadar yükseltmesinin "yanlış bir adım" olduğu belirtildi. Cuma günü yayımlanan yazıda, bu yanlış adımın "iki tarafın da kötülüğüne olacak bir ticaret savaşı başlatmaktansa karşılıklı olarak faydalı müzakereye yol açmasının umulduğu" ifade edildi.

Yazıda, AB'nin elektrikli araç politikasının, kendi karbonsuzlaşma hedeflerini baltalayarak, birlik içindeki firmaların üzerindeki rekabet baskısını azaltarak ve inovasyon ile üretkenliği engelleyerek geri tepebileceği uyarısı yapıldı.

Gümrük vergilerinin, daha fazla ticaret engeli ve devlet yardımı taleplerini tetikleyerek birliği "halihazırda aksamaya başlayan sanayi politikasına" doğru itebileceği belirtildi.

Söz konusu araçların yoğun şekilde kullanıldığı ve bunun da AB'nin serbest ticarete bağlılığını zedelediği belirtilen yazıda, Çinli rüzgar türbini satıcılarına ve kamu ihalelerine yönelik başka soruşturmaların da devam ettiği hatırlatıldı.

Gümrük vergilerini destekleyenler, bu vergilerin Çinli otomobil üreticilerini Avrupa'da kapasite inşa etmeye zorlayacağını savunsa da, Bloomberg, Çin'in Avrupa'da dağıtım ve hizmet ağları kurmasının zaman alacağını vurguladı.

2020'den bu yana Çin yapımı elektrikli araç ihracatı artsa da, Çinli markalar yeni bataryalı elektrikli araç satışlarının yalnızca yüzde 8'ini oluşturuyor.

Öte yandan Avrupalı otomobil üreticileri de Çin'in büyüyen pazarına erişmek zorunda.

Yazıda yüksek maliyetler, ağır ilerleyen inovasyon, mevzuat zorlukları ve parçalı sermaye piyasalarının, Avrupalı otomobil üreticilerini kara kara düşündürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Bloomberg, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'nin Çinli Elektrikli Araçlara Yükselen Tarifeleri - Son Dakika

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