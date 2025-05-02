AB, Schengen Vizesi Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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AB, Schengen Vizesi Açıklaması Yaptı

AB-Türkiye Delegasyonu, vize süreçleriyle ilgili yanlış bilgi yayılmasına karşı açıklama yaptı.

02.05.2025 13:36
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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB)- Türkiye Delegasyonu, Schengen vizesiyle ilgili haberlere ilişkin "Bazı üye devletlerin vize kapılarını Türkiye'ye kapatmasıyla ilgili ifade yanlıştır. Aslında Schengen konsoloslukları, salgın öncesi rakamları önemli ölçüde aşarak rekor sayıda vize başvurusunu işleme almaktadır" açıklamasını yaptı.

AB-Türkiye Delegasyonu, Schengen vizesiyle ilgili haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı Türk medya kuruluşlarında Schengen vizeleriyle ilgili olarak yoğun şekilde devam eden dezenformasyonu görmekten üzüntü duyuyoruz" denildi. Açıklama şöyle:

"Olası yanlış anlamaları önlemek adına:

-Başvurularda çok fazla sayıda destekleyici belge istenildiğine dair iddiaların aksine, iş amaçlı seyahat için Türkiye'de yapılacak Schengen vizesi başvurularında istenen belgeler, Türkiye'de yapılacak kısa süreli vize başvurularına ilişkin 2021 tarihli Komisyon Uygulama Kararı'nda sıralanmış olup bu karar kamunun erişimine açıktır ve tüm Schengen konsoloslukları tarafından kullanılmaktadır. Bu listeden de anlaşılacağı üzere, belge sayısı medya haberlerinde belirtilenden çok daha azdır.

-Bazı Üye Devletlerin vize kapılarını Türkiye'ye kapatmasıyla ilgili ifade de yanlıştır. Aslında Schengen konsoloslukları, salgın öncesi rakamları önemli ölçüde aşarak rekor sayıda vize başvurusunu işleme almaktadır.

-Söz konusu medya haberlerindeki Schengen vizelerinin yüksek maliyetli olduğu iddiasının aksine, başvuru ücreti 90 Avro'dur (ve iyi tanımlanmış belirli kategoriler için daha düşüktür). Harici vize hizmet sağlayıcıları (Üye Devletler tarafından, üye devletler adına vize başvurularını almakla görevlendirilen resmi şirketler) tarafından 'hizmet ücreti' olarak adlandırılan ek ücretler alınabilir; ancak bu ücretler, AB kuralları uyarınca sınırlandırılmaktadır. Resmi tercümelerin ek maliyetler gerektirebileceği kabul edilmekle birlikte, bu maliyetler medya haberlerinde belirtilen meblağın çok altındadır. Ne yazık ki Türkiye'de vize prosedürlerini kolaylaştırdıkları iddiasıyla orantısız miktarlarda ücret talep eden birçok yetkisiz aracı da faaliyet göstermektedir. Bu yetkisiz aracıların hiçbir şekilde Schengen konsolosluklarıyla bağlantısı bulunmamaktadır. Schengen vizesine başvurmak ve vize almak için bu aracıların desteğine ihtiyaç yoktur. Dahası, bu aracılar genellikle dolandırıcılık amaçlı davranışlarda bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA

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