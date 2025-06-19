AB, Türkiye'yi Güvenlikteki Rolüyle Destekliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'yi güvenlik alanında bir aktör olarak gördüklerini belirterek İstanbul'un son dönemde bir arabuluculuk merkezi olarak öne çıkmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kallas, AB Komisyonunda Türkiye'nin aday ülke olarak Birliğin yeni finansman aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'nin (SAFE) bir parçası olmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"AB'de güvenlik ve savunma konusunda aldığımız kararlar masaya çok fazla yeni para getiriyor." diyen Kallas, "Bu üye ülkelere kredi alma veya ortak tedarik, ortak projeler yapmak için kredi alma kaldıracı sağlıyor. Aslında bunun anlamı hem parayı almak hem de Türkiye gibi ortaklarımızla işbirliği yapmak." dedi.

Kallas, Avrupa ülkelerinin savunma satın alımlarını yüzde 60 ABD'den yaptığını belirterek "Bu da Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi kendi savunma sanayimizi güçlü hale getirmemiz gerektiği anlamına geliyor. (SAFE doğrultusunda) Birlikte tedarik yapabileceğimiz yerler var, Türkiye gibi ortak ülkelerle Avrupa savunma sanayisi için tasarlanmış araçlar var." diye konuştu.

"Şimdi Türkiye, aday ülke olarak, Avrupa ülkeleriyle ortak projeler için SAFE kredilerine erişime de sahip." diyen Kallas, "Türkiye'yi kesinlikle güvenlik alanında bir aktör olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un diplomatik çabalardaki yeri

Kallas, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan duruma da değinerek "Elbette, Orta Doğu'daki bu savaş son derece endişe verici. Birçok unsur var. Nükleer tesislere saldırılar endişe yaratıyor." dedi.

İran'la ilgili olarak diplomatik çözümden yana olduklarını vurgulayan Kallas, İran'a yaptırımların tekrar gündeme gelmesinin gündemde olduğunu, başka yollar bulunması için de çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Kallas, "Türkiye'nin rolüne gelince, İstanbul birçok toplantının yapıldığı yer oldu. Bu yüzden herkes bu arabuluculuk için minnettar." değerlendirmesini yaptı.