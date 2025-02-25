AB, Ukrayna'ya 3,5 Milyar Euro Yardım Yapacak

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BRÜKSEL, 25 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) merkezinde AB ve Ukrayna bayrakları görülüyor, 24 Şubat 2025.

Interfax-Ukrayna haber ajansının bildirdiğine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pazartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya önümüzdeki aydan itibaren 3,5 milyar euro yeni bir mali yardım sağlayacağını duyurdu. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)