BRÜKSEL, 25 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) merkezinde AB ve Ukrayna bayrakları görülüyor, 24 Şubat 2025.
Interfax-Ukrayna haber ajansının bildirdiğine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pazartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya önümüzdeki aydan itibaren 3,5 milyar euro yeni bir mali yardım sağlayacağını duyurdu. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › AB, Ukrayna'ya 3,5 Milyar Euro Yardım Yapacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?