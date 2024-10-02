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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) dünyanın her yerinden izlenebilen internet tabanlı yayın organı ABB TV, yeni yayın dönemine başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri tarafından düzenlenen ihaleler ile Meclis toplantılarını canlı yayınlayan ABB TV, yeni yayın döneminde de zengin içeriği, ünlü konukları ve dikkati çeken programlarıyla Başkentlilerle buluşacak. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan programların yanı sıra ABB'ye ait spor kulüplerinin karşılaşmaları ile etkinlik ve konserlerin canlı yayınlandığı ABB TV, yeni sezona "merhaba" demeye hazırlanıyor.

Büyükşehir'in 4 yıldır resmi yayın organı

Başkent odaklı ilk televizyon kanalı olan ABB TV'de yine dopdolu programlar ve sürpriz konukların yer alacağını vurgulayan ABB TV Genel Yayın Sorumlusu Elif Akaydın Özkan, şunları söyledi:

"4 yıldır ABB'nin resmi yayın organı olarak çalışmalarını aynı heyecanla sürdüren ABB TV, yeni yayın döneminde de Ankara'nın dinamiklerini yansıtan zengin içerikleri, izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Meclis toplantıları, ihale canlı yayınları ve Büyükşehir belediyesinin hizmetlerine dair en güncel, en doğru haberlerin yanı sıra, Başkent'in köklü tarihine tanıklık eden, kültürünü yansıtan Ankara eksenli tematik programlar da yine bu platform üzerinden takip edilebilecek."

Dünyanın her yerinden izlenebilen ABB TV'ye "Başkent Mobil" uygulamasının yanı sıra 'www.ankara.com.tr' adresi üzerinden de erişim sağlanabilecek.