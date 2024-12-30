ABB, Yılbaşı İçin 7/24 Hizmet Verecek

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Yeni yıl hazırlıklarını tamamlayan ABB, şehrin birçok noktasında 7/24 hizmet verecek

ANKARA - Yeni yıl hazırlıklarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehrin birçok noktasında, sahada ve masa başında 7/24 hizmet verecek.

Yeni yıl hazırlıklarını tamamlayan ABB, şehrin birçok noktasında, sahada ve masa başında 7/24 hizmet vereceğini açıkladı. ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentlilerin yılbaşı akşamında yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli önlemleri alan ABB, şehrin birçok noktasında, sahada ve masa başında 7/24 hizmet verecek.

Başkent 153, itfaiye, cenaze ve sağlık hizmetleri 24 saat mesai yapacak.

Başkent 153, 31 Aralık günü dahil vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturmayı sürdürecek. Ankara İtfaiyesi, 48 istasyonda 289 araç ve 340 personel ile yılbaşı gecesinde de muhtemel yangın ve kurtarma çalışmaları için görevlerinin başında olacak.

Hayvan ambulansları ile ihtiyaç halinde hizmet vermeyi sürdürecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Çankaya Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de nöbetçi ekiplerle yılbaşı gecesinde de 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecek.

Yılbaşı gecesi için toplu taşıma hazırlıkları tamamlandı

ABB, toplu ulaşımda da yılbaşı düzenlemesi yaptı. Metro ve ANKARAY, yılbaşı gecesi saat 02.30'a kadar hizmet verecek. Raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları ise saat 03.00'e kadar ek seferlerle hizmet sunacak. Toplamda 45 metro ring güzergahında 107 ek otobüs seferi planlandı. Başkentte 24 saat ulaşımı sağlayan EGO otobüsleri ise 05.00'a kadar 29 güzergahtaki 109 adet gece servisiyle hizmet verecek.

Toplu taşıma hizmetlerinde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre ilave otobüs ve tren servisleri de verilecek.

ASKİ ekipleri arıza, bakım ve onarım hizmetleri için mesai yapacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, mekanik sayaç ve kartlı sayaç arıza onarım ve bakım işlemleri için yılbaşında 7/24 esasına göre görevleri başında olacak.

Yılbaşı gecesi 350 personel ve 120 araç ile sahada olacak olan ASKİ ekipleri, tüm arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında başkentlilere hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatil olan 1 Ocak günü genel müdürlük 8 numaralı cari işlemler veznesi, kartlı su satışı ve fatura ödeme konusunda 08.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

AŞTİ ve parklarda güvenlik önlemi

Park, bahçe ve gezinti alanlarında güvenliği ANFA Güvenlik, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise BUGSAŞ ekipleri sağlayacak. AŞTİ'de, 24 saat esasına dayalı 205 güvenlik personeli görev başında olacak. Toplam bin güvenlik kamerası ve 2 bomba arama köpeğiyle de güvenlik kontrolü sağlanacak.

Yolcu güvenliği kapsamında gerekli önlemlerin alınacağı AŞTİ'de yılbaşı gecesi ayrıca Emniyet Müdürlüğünden asayiş ekipleri de takviye destek sağlayacak.

Zabıta'dan gıda ve hijyen denetimi

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığını koruma amacıyla market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM'lerde gıda ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Eğlence ve dinlenme mekanlarını da mercek altına aldı.

Yılbaşı gecesi boyunca Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 20 ekiple denetimlerine devam edecek. Ayrıca, vatandaşlardan gelebilecek başvurulara hızlı müdahale için 5 ekip merkezde hazır bekleyecek.