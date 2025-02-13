Abbas: Filistin Toprakları Satılık Değil

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RAMALLAH, 13 Şubat (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin topraklarının satılık olmadığını vurguladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın çarşamba günü yayımladığı basın açıklamasında Abbas, "Filistin halkı Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki topraklarında kalmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Abbas ayrıca Mısır, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin, toprak ilhakını ya da Filistinlilerin yerlerinden edilmesi girişimlerini reddeden, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen ve savaşın tamamen durdurulması çağrısında bulunan tutumlarını takdir ettiğini belirtti.