Abbas'tan Kanada'ya Teşekkür

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kanada'nın eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü.

Kanada'nın Filistin'i tanıma kararını "tarihi bir tutum" olarak nitelendiren ve bölgedeki barış, istikrar ve güvenliğe katkı sunacağını belirten Abbas, Filistin ile Kanada arasındaki dostluk ve işbirliğini de güçlendireceğini vurguladı.

Abbas, henüz Filistin devletini tanıma kararı almayan diğer ülkelere de 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Görüşmede Abbas, Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma da dikkati çekti.

Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'de ateşkes, yardım girişinin sağlanması, açlığa son verilmesi, kuşatmanın kaldırılması, tutuklu ve rehinelerin serbest bırakılması, zorla yerinden edilmelerin önlenmesi ve İsrail'in tamamen bölgeden çekilmesi konularındaki önceliğini yineledi.

Abbas, İsrail askerlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttükleri saldırılara, Müslüman ve Hıristiyanların mukaddesatına yönelik ihlallere son verilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Abbas, İsrail'in bloke ettiği Filistin hükümetine ait vergi gelirlerinin de ödenmesini istedi.

Görüşmede Carney ise Kanada'nın Fransa, İngiltere ve uluslararası toplumdaki ortaklarıyla uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Carney, ülkesinin Ürdün ile işbirliği altında Gazze Şeridi'ne hem havadan hem de karadan acil insani yardım göndereceğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda, barış için ortak çalışma ve Filistin-Kanada ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi konularında mutabakata varıldı.