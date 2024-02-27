ABD'nin başkenti Washington DC'de, Gazzeli sivil kayıplar ile Amerikan yönetiminin Gazze'de izlediği siyaseti ve İsrail'e verdiği koşulsuz desteği protesto etmek için kendini ateşe veren ve hastanede yaşamını yitiren ABD askeri Aaron Bushnell anıldı.
Filistin yanlısı katılımcılar, ABD Hava Kuvvetleri mensubu Bushnell'i anmak amacıyla ülkesinin İsrail politikasını protesto etmek için kendini ateşe verdiği İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
Bushnell'i mum yakarak anan protestocular, ABD'nin Gazze politikasını kınadı.
Protestoya katılan eski ABD istihbarat subayı Josephine Guilbeau, Gazze'de "soykırım" olmasına rağmen hükümetin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Tüm uluslararası toplum ve Amerikalılar buna karşı koyarak ateşkes istediklerini söylüyor. Vergilerimizin bir soykırımı finanse etmesini istemiyoruz. İsrail'e bu soykırımı işleyebilmeleri için koşulsuz olarak herhangi bir yardım gönderilmesini istemiyoruz."
Soyadını vermek istemeyen David, Bushnell'in eyleminin çok güçlü bir protesto olduğuna dikkati çekerek, "Bence insanlar onun söylediklerine, özellikle son sözlerine kulak vermeliler. Gazze'de bir soykırım var. Bunun Gazze'nin ötesine, dünyanın geri kalanına yayılacağından endişeli olduğum için buradayım." diye konuştu.
ABD'nin BM'nin ateşkes kararını veto edip durduğunu aktaran protestocu Debby Pfaff, "İsrail'e para vermeye devam ediyoruz. Bu ne zaman duracak? Bilmiyorum." dedi.
Adını vermek istemeyen bir katılımcı da insanların soykırımı görmezden gelebilmelerinin endişe verici olduğuna işaret ederek, "Aaron'un fedakarlığı, muazzam ve yaşanan soykırımın sadece küçük bir göstergesi. İktidar sisteminde bu derece yerleşik olan silahlı kuvvetlerden birinin farkındalık yaratmak için ölümünden bile haberdar olmam bir günden fazla zaman aldı." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Güncel › ABD Askeri Aaron Bushnell, İsrail Politikasını Protesto Etmek İçin Kendini Ateşe Verdi - Son Dakika
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