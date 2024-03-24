ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris: İsrail'in Refah'a saldırısı büyük bir hata olur

NEW ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik olası saldırısının "çok büyük hata" olacağını dile getirdi.
Harris, "ABC News" adlı haber programında değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'ye ilişkin haritaları detaylı bir şekilde incelediğini belirten Harris, "Buradaki kişilerin gidecek hiçbir yeri yok." ifadesini kullandı.
Harris, Refah'la ilgili çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Her türlü Refah'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyonun çok büyük bir hata olacağını açık bir şekilde söyledik." dedi.
ABD'nin İsrail'in Refah'a saldırısı karşısında bir adım atma ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine Harris, "adım adım hareket edeceklerini" ancak hiçbir seçeneğin ihtimal dışı olmadığını dile getirdi.
Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun barışa engel olup olmamasıyla ilgili ise, "Biz Gazze'ye ilişkin önceliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Çok sayıda masum Filistinlinin öldürülmesine karşı çıktıklarını ifade eden Harris, İsrail ve Filistin halkının eşit düzeyde güvenlik ve onur içinde yaşama hakkı bulunduğunu söyledi.
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.
İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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