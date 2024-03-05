ABD Başkanı Biden: Ateşkes Hamas'a bağlı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: Ateşkes Hamas'a bağlı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söyledi. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile olan ilişkisi hakkında ise her zaman olduğu gibi demekle yetindi.

05.03.2024 23:47  Güncelleme: 23:50
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söyledi.

Başkan Biden, başkent Washington yakınlarındaki havaalanında başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Biden, gazetecilerin ateşkesle ilgili sorusuna, "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz." yanıtını verdi.

"Ateşkese ihtiyacımız var." diyen Biden, ramazan ayı öncesinde bir ateşkes ihtimali konusunda ise, "Ateşkes olmalı. Ramazana kadar devam etmesi durumuna gelirsek çok ama çok tehlikeli olacak. Bu yüzden ateşkes sağlamak için çok ama çok çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Filistinlilerin ciddi bir kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırılması için çok çalıştıklarını belirtti.

Biden ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisi sorulduğunda, "Her zaman olduğu gibi." demekle yetindi.

ABD Başkanı'nın, İsrail'in savaşı yürütme şeklinden ve özellikle de çok sayıda sivil kaybından rahatsızlık duyduğu, bu yüzden Netanyahu ile arasında tartışma yaşandığı konuşuluyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: Ateşkes Hamas'a bağlı - Son Dakika

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