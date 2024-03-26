ABD Başkanı Biden, Baltimore'da köprü çökmesini kaza olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin doğusundaki Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bir geminin çarpması sonucu yıkılmasını "kaza" şeklinde niteledi ve kasıtlı bir eylem olmadığını söyledi.
Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Francis Scott Key Köprüsü'ne gece yarısından sonra büyük bir yük gemisinin çarptığını, olay olur olmaz federal kurumların hemen bölgeye gönderildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
"Buradaki limanı ve köprüyü federal kaynaklarla yeniden inşa edeceğiz. Kongre'nin bu çabamızı desteklemesini bekliyoruz. Şu ana dek tüm emareler olayın kötü bir kaza olduğunu gösteriyor." şeklinde konuşan Biden, olayda bir kasıt olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmadığını dile getirdi.
Kendisinin de birçok kez kullandığı köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını belirten Biden, federal kaynaklarla bölgedeki inşa çalışmalarını yapmayı düşündüklerini ifade etti.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.
Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düşmüştü.
Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.
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