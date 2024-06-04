ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı uzattığı sonucuna varılması için nedenler olduğunu söyledi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı uzattığı sonucuna varılması için nedenler olduğunu söyledi

ABD Başkanı Biden, Netanyahu\'nun Gazze\'deki savaşı uzattığı sonucuna varılması için nedenler olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Time dergisine verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı sonucuna varılması için tüm nedenlerin bulunduğunu söyledi. Biden, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediği konusunda net bir yanıt vermezken, Netanyahu'nun savaşı kendi siyasi geleceği için uzattığı yönünde uluslararası kamuoyunda güçlü bir düşünce olduğunu belirtti.

04.06.2024 16:51
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ABD Başkanı Joe Biden, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, Time dergisine verdiği röportajda, Orta Doğu ve Gazze'deki son durumu değerlendirirken, kendi yönetimi perspektifinden ABD-İsrail ilişkilerini de yorumladı.

İsrail'in Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediği ile ilgili soruya, "Orası net değil." yanıtını veren Biden, bu konuda İsrail tarafının bazı soruşturmalar yürüttüğünü ve kendilerinin de sürekli bu konularda bilgi aldığını aktardı.

Biden, İsrail ordusunun Refah'ta "kırmızı çizgiyi" geçip geçmediği yönündeki soruya da "Şimdi size bunu söylersem siz de yazacaksınız, şu anda bunu yazma zamanı değil." diye karşılık verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, "savaşı kendi siyasi geleceği" için uzattığı yönünde uluslararası kamuoyunda güçlü bir düşünce olduğu belirtilerek bu konudaki yorumu sorulan Biden, "Bu konuda yorum yapmayayım ancak insanların bu sonuca ulaşması için tüm nedenler bulunuyor." dedi.

7 Ekim'den önce Netanyahu ile ilgili olarak İsrail'de yargı süreçlerinin olduğunu ve bu tartışmaların şu anda yapılmadığını kaydeden Biden, bu iç çekişmelerin İsrail siyasetine fayda getirmediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı uzattığı sonucuna varılması için nedenler olduğunu söyledi - Son Dakika

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