ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk ve Zengin Dostlarının Başkanlık Seçimlerini Satın Almaya Çalışmasından Bıktığını Belirtti - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk ve Zengin Dostlarının Başkanlık Seçimlerini Satın Almaya Çalışmasından Bıktığını Belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Elon Musk ve zengin dostlarının başkanlık seçimlerini satın almaya çalışmasından bıktığını belirtti. Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi. Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

18.07.2024 11:25
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ABD Başkanı Joe Biden; Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk ve zengin dostlarının, başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktığını belirtti.

Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında Kovid-19'dan dolayı hasta olduğunu hatırlatan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullandı.

Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Elon Musk, Joe Biden, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk ve Zengin Dostlarının Başkanlık Seçimlerini Satın Almaya Çalışmasından Bıktığını Belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk ve Zengin Dostlarının Başkanlık Seçimlerini Satın Almaya Çalışmasından Bıktığını Belirtti - Son Dakika
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