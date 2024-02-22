ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin\'e küfretti

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ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullanarak küfretti. Hakkında "Manyak o... ç..u" ifadesini kullandığı Putin'in nükleer çatışma endişesine neden olduğunu belirten Biden, eski ABD Başkanı Trump'ı da sessizlik kalmakla suçladı.

"TRUMP NAVALNIY'IN ÖLÜMÜNE SESSİZ KALDI"

The Hill'in haberine göre Biden California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası konuşması yaptı. Putin ve diğer bazı liderler nedeniyle sürekli nükleer çatışma endişesi yaşandığına işaret eden Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu söyledi.

Biden ayrıca, seçimde Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümü konusunda Putin hakkında konuşmadığı gerekçesiyle eleştirdi.