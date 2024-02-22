ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e küfretti - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e küfretti

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullanarak küfretti. Biden, Putin'in neden olduğu sürekli nükleer çatışma endişesine dikkat çekerek, asıl tehdidin iklim olduğunu belirtti. Ayrıca, Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Putin hakkında konuşmamakla eleştirdi.

22.02.2024 11:33
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ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullanarak küfretti. Hakkında "Manyak o... ç..u" ifadesini kullandığı Putin'in nükleer çatışma endişesine neden olduğunu belirten Biden, eski ABD Başkanı Trump'ı da sessizlik kalmakla suçladı.

"TRUMP NAVALNIY'IN ÖLÜMÜNE SESSİZ KALDI"

The Hill'in haberine göre Biden California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası konuşması yaptı. Putin ve diğer bazı liderler nedeniyle sürekli nükleer çatışma endişesi yaşandığına işaret eden Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu söyledi.

Biden ayrıca, seçimde Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümü konusunda Putin hakkında konuşmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Biden, Navalnıy'ın ölümünden Putin'i sorumlu tutmuş, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin\'e küfretti
Kaynak: AA

Joe Biden, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e küfretti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

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