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ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamasında, 'Bağımsızlığı desteklemiyoruz.' dedi. Biden, Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin soru üzerine Biden, '(Tayvan'ın) Bağımsızlığı desteklemiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu. Washington yönetimi, herhangi bir ülkenin Tayvan'daki seçimlere müdahalesinin kabul edilmez olduğu uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan\'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı
14.01.2024 - 00:25,
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ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamasında, "Bağımsızlığı desteklemiyoruz." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin soru üzerine Biden, "(Tayvan'ın) Bağımsızlığı desteklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetimi, herhangi bir ülkenin Tayvan'daki seçimlere müdahalesinin kabul edilmez olduğu uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, Lai Ching-te'yi zaferinden dolayı kutlarken, Tayvan halkına "sağlam demokratik sistemlerinin ve seçim süreçlerinin gücünü gösterdikleri" için tebriklerini iletmişti.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai'nin zaferiyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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