ABD Başkanı Joe Biden, Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek vereceğini açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların yaşandığı Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'dan çıkışında basın mensuplarının Venezuela'daki seçim sonuçlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Biden, Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek verip vermeyeceğiyle ilgili bir soruya, "Evet veririm." şeklinde yanıtladı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

ABD yönetimi ise Venezuela'daki seçim sonuçlarının detaylarının açıklanmasını beklediklerini ve şu anki haliyle sonuçların güvenilir olmadığını savunmuştu.