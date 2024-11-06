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ABD Başkanlık Seçimleri Başladı

Demokrat Harris ile Cumhuriyetçi Trump'ın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemleri başladı.

06.11.2024 02:46
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ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, Kentucky ve Indiana'dan başlayarak doğu eyaletlerinde ilk sandıklar kapanmaya başladı.

ABD'de bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde bazı doğu eyaletlerindeki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.

Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy verme işlemlerinde sona gelinirken, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgelerinde yerel saatle 18.00'de oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Böylece seçim gününün ilk sandıkları kapanırken, doğu yakasındaki birçok eyaletin genelinde ise sandıklar yerel saatle 19.00'da kapanmaya başlayacak.

Sonucu merakla beklenen başkanlık yarışında Demokrat Harris ile Cumhuriyetçi Trump karşı karşıya gelirken, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemlerine geçiliyor.

Öte yandan, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 34 sandalye için de seçmenler oylarını kullanıyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'de (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanıyor.

Doğu yakası ile 3 saat fark bulunan ABD'nin batı yakasındaki birçok eyalette, California dahil, sandıklar yerel saatle 20.00'de (TSİ 07.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek dört yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Kaynak: AA

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