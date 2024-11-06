ABD Başkanlık Seçimleri Başladı

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ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, aralarında kritik eyaletlerden Georgia'nın da bulunduğu doğu yakasındaki 6 eyalette sandıklar kapandı.

ABD'de bugün düzenlenen 60. başkanlık seçimlerinde doğu eyaletlerindeki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.

Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy verme işlemlerinde sona gelinirken, salıncak eyaletlerden Georgia'nın yanı sıra Virginia, Indiana, Kentucky, Vermont ve South Carolina eyaletlerinde yerel saatle 19: 00'da oy verme işlemleri sona erdi.

Kritik eyaletlerden North Carolina'nın yanı sıra Ohio ve West Virginia eyaletlerinde ise sandıklar yerel saatle 19: 30'da kapanacak.

Sonucu merakla beklenen başkanlık yarışında Demokrat Harris ile Cumhuriyetçi Trump karşı karşıya gelirken, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemlerine geçiliyor.

Öte yandan, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 34 sandalye için de seçmenler oylarını kullanıyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'de (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanıyor.

Doğu yakası ile 3 saat fark bulunan ABD'nin batı yakasındaki birçok eyalette, California dahil, sandıklar yerel saatle 20.00'de (TSİ 07.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek dört yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.