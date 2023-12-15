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ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti - Son Dakika
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ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti

ABD'de ortaokul öğretmeni, sınıfa getirdiği İsrail bayrağından rahatsızlığını dile getiren 13 yaşındaki öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti.

ABD\'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti
15.12.2023 - 18:10,
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ABD'de ortaokul öğretmeni, sınıfa getirdiği İsrail bayrağından rahatsızlığını dile getiren 13 yaşındaki öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti.

CNN'nin haberine göre, Georgia eyaletindeki ortaokulda 7. sınıf öğretmeni 51 yaşındaki Benjamin Reese, sınıfa İsrail bayrağı getirdi.

Yahudi öğretmen Reese, "İsraillilerin (Filistinlileri) öldürmesi" nedeniyle bayraktan rahatsızlığını dile getiren 13 yaşındaki Müslüman öğrencisine hakaretler savurdu ve onu "başını kesmekle" tehdit etti.

Olay meydana geldiğinde okulda görevli polis yetkilisince kaleme alınan rapor, 7 Aralık'ta gerçekleşen olayın görgü tanıklarının ifadelerine dayanıyor.

Raporda, Reese'in söz konusu öğrenciye ağır küfürler ettiği ve "Senin o kafanı kesmeliyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada yan sınıfta ders veren başka bir öğretmen, Reese'in öğrenciye hitaben, "Yahudi bayrağıma saygısızlık ettiği için onu arabamın arkasından (bağlayarak) sürükleyip kafasını keseceğim." dediğine şahit olduğunu aktardı.

Raporda, olayın ardından okul müdürü ve polis yetkilisiyle karşılaşan Reese'in, ilk aşamada kimseyle konuşmadığı yönünde yalan beyanda bulunduğu, daha sonra İsrail bayrağından rahatsız olduğunu söyleyen öğrencisini "antisemitik" davrandığı yönünde uyardığını ancak "ırkçı bir şey" söylemediğini savunduğu kaydedildi.

Reese'in, olayı ayrıntılarıyla anlatması istendiğinde sinirlendiği ve "kapı tutucuyu tekmelediği" ifade edilen raporda, öğretmenin polis yetkilisine "medeni haklarını kullandığını" söylediği aktarıldı.

Houston bölgesi polis yetkilileri, görgü tanıklarının ifadelerinden oluşan raporu inceledi ve öğretmen Reese'i, "bir çocuğa eziyet etmek" ve "terör tehdidinde bulunmak" suçlamalarından gözaltına aldı.

Yerel medya, gözaltına alınan Reese'in, 7 bin 500 dolar kefalet ödeyerek dava sonuçlanana kadar serbest kaldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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