ABD\'de Kongre liderlerinden Netanyahu\'ya Kongre\'de konuşma daveti

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ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet etti.

ABD Kongresinin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Washington'a davet ettiklerini belirtti.

Davet, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderildi.

Kongre liderleri, davetiyelerinde, "ABD ile İsrail arasındaki dayanışmanın altını çizmek amacıyla İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede kalıcı ve adil bir barış vizyonunu paylaşmak için sizi davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Netanyahu'nun ne zaman ABD Kongresine hitap edeceğinin net olmadığı ancak yakın zamanda Washington'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, önceki açıklamalarında, Netanyahu'yu davet etmek istediklerini belirtmiş ve Netanyahu'ya istifa çağrısı yapan Demokrat Senato lideri Schumer'e bu konuda ortak hareket etme çağrısında bulunmuştu.

ABD Kongresi, kısa süre önce İsrail'e ilave 26 milyar dolarlık askeri yardımı da içeren bir dış yardım paketini onaylamıştı.

Bazı Demokratlar Netanyahu yönetiminin Gazze politikalarını eleştirirken, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimine Biden yönetiminin İsrail politikasının nasıl yansıyacağı da merak konusu.

ABD'ye gelmesi beklenen Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.