ABD\'de Nitrojen Gazı Yöntemiyle İlk İdam Gerçekleştirildi

ABD'nin Alabama eyaletinde bir mahkum, ilk kez nitrojen gazı yöntemiyle idam edildi.

Alabama eyaletinde 1988'deki bir cinayette "kiralık katil" olmaktan idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Smith'in infazı, ilk kez uygulanan bir yöntemle yapıldı.

Yüksek Mahkemenin onay vermesinin ardından Smith'e bir maske ile solunumu durana kadar nitrojen gazı verildi.

Smith'in yerel saatle 20.25 sularında öldüğü duyuruldu.

Alabama Valisi Kay Ivey, yaptığı açıklamada, Smith'in daha önce iğne ile infaz edilmek istemediğini beyan ettiğini aktararak, bu yöntemin kullanıldığını ve infazın hukuki çerçevede yapıldığını vurguladı.

Smith'in önceki idamı başarılı olamamıştı

Smith, kasım 2022'de zehirli iğne yöntemiyle idam edilmeye çalışılmış ancak yetkililerin idam emri dolmadan önce damar yolu açamaması nedeniyle infaz başarılı olamamıştı.

Bu nedenle Smith, "ABD'de ikinci denemede idamı gerçekleşen 2. mahkum" oldu.

Smith'den önce 1946'da bir mahkum, elektrikli sandalyedeki arıza nedeniyle ancak ikinci denemede idam edilebilmişti.

Kullanılan yöntem "insan hakları" tartışmalarına yol açtı

Öte yandan kullanılan bu yöntem, ülkede insan hakları tartışmalarına neden oldu.

Ülkede uzun süredir idam cezalarının "ırkçılık" ve "yanlış karar" nedeniyle uygulandığı gerekçesiyle birçok firma, eyalet yönetimlerine infazlarda kullanılacak malzemeleri tedarik etmeyi reddediyor.