ABD'de üniversitelerde Gazze'ye destek gösterileri sürüyor - Son Dakika
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ABD'de üniversitelerde Gazze'ye destek gösterileri sürüyor

ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı üniversitelerde protestolar devam ediyor. Güney California Üniversitesi'nde polis ve öğrenciler arasında arbede yaşandı. Filistin yanlısı öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesini talep etti. Gösterilerin diğer üniversitelerde de düzenlendiği belirtildi.

24.04.2024 23:02  Güncelleme: 23:04
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- ABD'de üniversitelerde Gazze'ye destek gösterileri sürüyor

Güney California Üniversitesi'nde polis ve öğrenciler arasında arbede

CALİFORNİA - ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi'nde polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.

ABD'de Gazze'ye destek protestolarına Güney California Üniversitesi de katıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. Gelecek ay mezuniyet töreninin yapılması planlanan Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, ellerinde "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, USC Rektörü Carol Folt'u hedef alıp "Carol, Carol, saklanamazsın soykırımı destekliyorsun" slogan attı.

Polisin, öğrencilerden çadırlarını kaldırmasını istemesinin ardından öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi'nin yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nde de İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'de üniversitelerde Gazze'ye destek gösterileri sürüyor - Son Dakika

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