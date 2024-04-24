ABD'de Üniversitelerdeki Gazze Protestolarına Polis Müdahalesi, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Üniversitelerdeki Gazze Protestolarına Polis Müdahalesi, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

ABD'deki New York Üniversitesi ile Yale Üniversitesi'nde öğrencilerin Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermek ve üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi talebiyle gerçekleştirdikleri gösterilere polisin müdahale etmesi sonucu onlarca kişi gözaltına alındı. Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar, New York Üniversitesi ile Yale Üniversitesi'ne de sıçradı. Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi ve New York kentine bağlı Manhattan'daki New York Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci, Gazze'ye destek için bir araya geldi. Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde bulunan Yale Üniversitesi'nin etrafındaki yolu trafiği kapatan öğrenciler, okulun İsrail ile bağlantılı askeri silah üreticileriyle arasına mesafe koymasını talep etti. Yerel medyaya göre polisin müdahale ettiği gösteride çadır kampı kaldırılırken, 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. New York Üniversitesi'nde ise öğrenciler Gould Plaza önünde toplanarak Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterirken, üniversite yönetiminden İsrail'in işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırmasını talep etti. Üniversite yönetiminin polise şikayetinin ardından onlarca kişi gözaltına alındı. Ayrıca alana kurulan 'Gazze Dayanışma Kampı'ndaki' çadırlarda söküldü. Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat Minouche Shafik ise yüz yüze derslerin iptal edildiğini, online eğitime geçildiğini belirtti. Rektör Shafik, geçtiğimiz hafta New York polisinden öğrencilerin üniversite bahçesine kurduğu çadır kampını kaldırması için yardım istemişti. Perşembe günü polisin müdahale ettiği üniversitede 100'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

24.04.2024 00:38  Güncelleme: 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestolarına polis müdahalesi

Onlarca kişi gözaltına alındı

NEW YORK - ABD'deki New York Üniversitesi ile Yale Üniversitesinde öğrencilerin Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermek ve üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi talebiyle gerçekleştirdikleri gösterilere polisin müdahale etmesi sonucu onlarca kişi gözaltına alındı.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak gerçekleştirilen protestolar giderek büyüyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar, New York Üniversitesi ile Yale Üniversitesi'ne de sıçradı. Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi ve New York kentine bağlı Manhattan'daki New York Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci, Gazze'ye destek için bir araya geldi. Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde bulunan Yale Üniversitesi'nin etrafındaki yolu trafiği kapatan öğrenciler, okulun İsrail ile bağlantılı askeri silah üreticileriyle arasına mesafe koymasını talep etti. Yerel medyaya göre polisin müdahale ettiği gösteride çadır kampı kaldırılırken, 45'ten fazla kişi gözaltına alındı.

New York Üniversitesi'nde ise öğrenciler Gould Plaza önünde toplanarak Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterirken, üniversite yönetiminden İsrail'in işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırmasını talep etti. Üniversite yönetiminin polise şikayetinin ardından onlarca kişi gözaltına alındı. Ayrıca alana kurulan "Gazze Dayanışma Kampı'ndaki" çadırlarda söküldü.

Columbia'da uzaktan eğitime geçildi

Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat Minouche Shafik ise yüz yüze derslerin iptal edildiğini, online eğitime geçildiğini belirtti.

Rektör Shafik, geçtiğimiz hafta New York polisinden öğrencilerin üniversite bahçesine kurduğu çadır kampını kaldırması için yardım istemişti. Perşembe günü polisin müdahale ettiği üniversitede 100'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Connecticut, Manhattan, New York, Rektör, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Üniversitelerdeki Gazze Protestolarına Polis Müdahalesi, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 01:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Üniversitelerdeki Gazze Protestolarına Polis Müdahalesi, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement