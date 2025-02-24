ABD Dedeağaç Üssü için inceleme başlattı

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(ANKARA) - Yunan medyasında Demokratia gazetesinin dünkü baskısına dayandırılan haberlere göre Beyaz Saray, Dedeağaç'taki ABD üssünün faaliyetlerine devam edip etmeyeceğini belirlemek için acil bir fizibilite ve gereklilik incelemesi başlattı.

Yunan medyası Beyaz Saray'ın, Dedeağaç'taki ABD üssünü kapatmayı değerlendirdiğini ileri sürdü. Demokratia gazetesinin dünkü baskısına dayandırılan haberlere göre, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı güçlendirme amacıyla güç takviyesi yaptığı Dedeağaç üssünün faaliyetlerine devam edip etmeyeceğini belirlemek için Beyaz Saray'daki yeni yönetim acil bir fizibilite ve gereklilik incelemesi başlattı.

Yunan medyasında yer alan değerlendirmelerde Dedeağaç Üssü ile ilgili olası bir kapanma durumunda Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı daha savunmasız kalması bekleniyor. Haberlerde, Moskova'nın yanı sıra, '"üssün faaliyetlerinden rahatsızlık duyduğu'" ileri sürülen Ankara'nın da bu kararı memnuniyetle karşılayacağı ifade ediliyor.