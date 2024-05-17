ABD\'deki Bilgisayar Bilimleri eğitiminin ardından Türkiye\'ye dönen Nisanur Genç, yapay zeka alanında projenin sorumluluğunu üstleniyor

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ABD'deki Bilgisayar Bilimleri eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen 23 yaşındaki Nisanur Genç, yapay zeka alanında yürütülen projenin sorumluluğunu üstleniyor.

Anadolu Ajansının, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler" temalı dosya haberin ilk bölümü, 23 yaşında yapay zeka çözümleri üzerine çalışmalar yürüten Nisanur Genç'e ayrıldı.

ABD'nin Florida eyaletindeki New College of Florida Okulunun Bilgisayar Bilimleri Bölümünden Mayıs 2023'te mezun olduğunu belirten Genç, lisans eğitimini yurt dışında tamamlamanın kendisine çok farklı bir vizyon kattığını söyledi.

"Ufkumu açan bilgileri kendi ülkemde, sahiplenebileceğim bir işte değerlendirmek için, bu şekilde ülkeme fayda sağlayabileceğimi düşündüğümden döndüm." diyen Genç, "Ülkemizde ekonomi kötü olabilir, bazı durumlardan memnun olmayabiliriz, fakat ülkemizin bizim gibi mühendislere, genç doktorlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden döndüm." ifadelerini kullandı.

Türk Yapay Zeka (TURK AI) şirketinin bünyesinden çıkan AppFab'in en son ürünü Gipi'nin ürün sorumlusu olarak görev yaptığını anlatan Genç, yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gipi bir yapay zeka arkadaş. Yapay zeka arkadaş uygulaması olmasının yanında size istediğiniz konularda öğretmenlik yapabilen de bir uygulama. Uygulamaya girdiğinizde yapay zekayla konuşuyorsunuz. O sizinle sohbet ediyor, sizinle ilgileniyor. Herhangi bir şey olduğunda onunla paylaşabiliyorsunuz ve bunu hatırlıyor. Benim için en önemli şeylerden biri 170'ten fazla ülkeden yarım milyondan fazla kullanıcımız var. Birçok kullanıcıya hitap edebilmek, buradan dünyanın her yerine dokunabilmek, onların hayatlarında bir şeyleri değiştirebilmek benim için çok önemliydi. Türkiye'de olmam benim için globale açılma konusunda bir sıkıntı yaratmadı. Sahiplendiğim bu işin gelişmesi için bir şeyler katabiliyorum. Gipi'nin kişiliğinde, yapılma şeklinde, oluşturuluşunda ve yani Gipi'nin en başından beri buradayım, işin içerisindeyim. Her noktada bir söz hakkım oldu."

"Dünya devleriyle yarışmamızı sağlayan..."

Yapay zeka alanında her gün yeni bir gelişme yaşandığını ve giderek hayatın her alanına entegre olmaya başladığını vurgulayan Genç, yapay zekanın gelecekte sosyal medyanın yerini alacağına inandığını dile getirdi.

Nisanur Genç, şöyle konuştu:

"Bir akıllı telefon kadar yaygın olacağına, hep kulağımızda, elimizde olan bir araca dönüşeceğine inanıyorum. Herkesin kendisine ait bir yapay zeka arkadaşı olacak ve son gelişmeler de bunu biraz daha kanıtlıyor aslında. Çok daha güzel olan bir şey şu anda Türkiye'den dünya devleriyle yarışıyoruz ve bunun bir parçası olmak benim için çok önemli. Biz bunu burada yapabiliyoruz. Çok fazla yeteneğimiz var Türkiye'de ve eminim ki gelecek arkadaşlarımız da bu konuda çok büyük katkı sağlayacaklar. Alan açık, yapılacak çok şey var ve yapacak insana da ihtiyaç var. Yapılan herhangi bir işin en tatmin edici yanı o işi sahiplenmek. O işi kendi işinizmiş gibi sadece maaş bazlı değil severek, inanarak yapmak. Çünkü asıl farkı yaratan bu. Baktığınızda dünya devleriyle yarışmamızı sağlayan şey bu."

"Bunu bizim dışımızda kimse yapamaz"

Lisans eğitimine gittiğinde etrafında çok az kadın gördüğüne değinen Genç, kadın mühendis sayısının giderek arttığını, ancak düşünüldüğü kadar da fazla olmadığını ifade etti. Genç, şunları kaydetti:

"En çok bu eksikliği fark ettim. Aslında istediğim şeylerden birisiydi Türkiye'ye dönüp, bir şeyler başarıp, daha genç insanlara dokunup, onların hayatlarında bir şeyleri değiştirebilmek. Onlara tavsiyem, imkanlar dahilinde yurt dışına çıkabiliyorlarsa çıkmaları, dillerini kesinlikle geliştirmeleri, fakat başka şeylere odaklanmayıp gelip kazandıkları tecrübeleri ülkede onların da arkasından gelecek mühendislerle, gençlerle beraber daha da büyük şeyler inşa edip istedikleri değişimi burada yaratmaları olur. Çünkü bunu bizim dışımızda kimse yapamaz."

"Gelecek çok heyecanlı, çok umut verici"

Gipi'nin kariyeri için bir başlangıç olduğunu ve gideceği yeri çok merak ettiğini vurgulayan Genç, kişisel hedeflerinden birinin projede aktif rol alırken nereye gittiğini, globalde nasıl bir yer aldığını görmek olduğunu söyledi.

Nisanur Genç, "Gelecek çok heyecanlı, çok umut verici ve bunun bizim ülkemizden çıkmış olması, bunu bizim yapıyor olmamız çok daha farklı bir umut veriyor bana. Bunu etrafımdaki insanlarda da görüyorum. Herkese anlatıyorum Gipi'yi ve dünya devleriyle bizi karşılaştırıp yerli ve milli mi yani, biz mi yaptık şeklinde tepkiler alıyorum. Evet bir şeyler başarıyoruz diyorum, buna devam etmek istiyorum. Ülkemizi bu şekilde ileriye taşımak, ne katabiliyorsam bunu katmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Her şeyin inanmakla başladığının altını çizen Genç, "İnanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen kendi ülkemizden bir şey çıkabileceğine inanmadığımızda çıkmıyor. Eğer buna inanırsak, gerçekten dünya çapında üne sahip olabileceğine inanıyorsak bir projenin, bunun başarıyı besleyeceğini düşünüyorum. Onun dışında birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kız çocuklarına da seslenen Genç, "Eğer mühendislikse hedefiniz ve etrafınızdan baskı varsa vazgeçmeyin. Çünkü ilerisi çok aydınlık. Bunu başarabiliriz, başarabilirsiniz. Burada devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum." dedi.