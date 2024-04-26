ABD'deki birçok üniversitede Filistin yanlısı protestolar - Son Dakika
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ABD'deki birçok üniversitede Filistin yanlısı protestolar

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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı. Polisin yaptığı müdahalelerde aralarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu en az 570 kişi gözaltına alındı.

26.04.2024 08:28
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik protestolar, bir hafta önce polisin eylemcilerin çadırlarını yıkmaya çalışırken, çok sayıda kişiyi tutuklamasıyla birlikte ABD geneline yayıldı. Eylemcilerin arasına katılan Demokrat Partili Kongre Üyesi İlhan Omar'ın kızı da protestolarda gözaltına alınmıştı. Omar, "Bu, sadece 70 kişiyle başlamış bir hareketti. Şimdi ulusal ve uluslararası düzeyde yayıldı" dedi. Gösterilere müdahale eden polis en az 570 kişiyi gözaltına aldı

10 AYRI ÜNİVERSİTEDE YÜZLERCE GÖZALTI

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı. Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor

KONGRE ÜYESİNİN KIZI EYLEMLERDE GÖZALTINA ALINDI

Geçen haftaki eylemlerde gözaltına alınanlar arasında kızı da bulunan Demokrat Partili Kongre Üyesi İlhan Omar, Columbia Üniversitesi'ndeki eylemcilere katıldı. Omar, geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde polise kampüste göstericilerin kurduğu kampı dağıtma yetkisi verilmesinin, hareketi ülke geneline yaydığını söyleyerek, "Bu, sadece 70 kişiyle başlamış bir hareketti. Columbia Üniversitesi üzerlerine gitmeye ve ifade özgürlüklerini ihlal etmeye karar verdiği için şimdi ulusal ve uluslararası düzeyde yayıldı" dedi. Başkent Washington'da yüzlerce üniversite öğrencisi Georgetown'dan George Washington Üniversitesine yürüdü.

70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor

65 BİN KİŞİNİN KATILACAĞI MEZUNİYET TÖRTENİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Güney California Üniversitesi 10 Mayıs'ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada "Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir" denildi.

70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor

NETANYAHU SAVAŞ KARŞITI EYLEMCİLERİ SUÇLADI

Polisin sert şekilde müdahale ettiği eylemlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise protestolarla ilgili yaptığı açıklamada Yahudi karşıtı bir dalganın yükselişe geçtiğini savunarak, üniversite eylemlerini "dehşet verici" olarak nitelemişti. Barış yanlısı eylemcilerin "antisemitik güruh" olduğunu iddia eden Netanyahu, yaşananların kınanması gerektiğini savunmuştu.

70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
70 kişiyle başladı, bütün ABD'ye yayıldı: Üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar devam ediyor
ABD\'deki birçok üniversitede Filistin yanlısı protestolar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'deki birçok üniversitede Filistin yanlısı protestolar - Son Dakika

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