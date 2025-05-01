ABD'den Gazze'ye Yardım Mesajı - Son Dakika
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ABD'den Gazze'ye Yardım Mesajı

ABD\'den Gazze\'ye Yardım Mesajı

ABD Dışişleri, Gazze'ye devam eden yardımların güvenliğini talep etti ve insani durumu vurguladı.

01.05.2025 23:48
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye "yardımın devam etmesini istediklerini" belirtti.

Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazze'deki Filistinlilerin içinde bulundukları insani durumun hatırlatıldığı Bruce, "Yardımların devam etmesini istiyoruz. İnsani yardım malzemelerinin ve desteğin güvenli bir şekilde taşınabildiği ve yağmalanmadığı, çalınmadığı ve insanların soyulmadığı sürece devam etmesini istiyoruz." dedi.

Bununla birlikte, bir savaş bölgesine yardım ulaştırmanın "bazı standartları" olduğunu söyleyen Bruce, "Bunun çok yüksek bir çıta olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuyla ilgilendiğini belirterek, Başkan'ın daha önce "Gazze'ye iyi davranılması gerektiği, bölgede ilaç ve yiyeceğe çok büyük ihtiyaç duyulduğu" yönündeki sözlerini anımsattı.

Bu çerçevede atılan adımlar konusunda "ayrıntıları paylaşamayacağını" ifade eden Bruce, aynı zamanda ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin "mükemmel" gittiğini ve Tel Aviv yönetiminin ABD'nin "en büyük müttefiklerinden biri" olduğunu dile getirdi.

Suriye ile ilişkiler üzerine konuştu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, 29 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bulunan Suriye hükümeti yetkilileriyle ABD Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin bir görüşme yaptığını doğrularken, toplantıda konuşulan konulara yüzeysel olarak değindi.

Bruce, "Geçici yetkilileri, Suriye vatandaşları için istikrarı güçlendirecek, ciddi komşularla barışı güvence altına alacak, Suriye ekonomisini geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğini sağlayacak politikalar seçmeleri konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

Suriye ile ilişkilerin normalleştirilerek yaptırımların kaldırılması konusunda bir soruya karşılık Bruce, bunun, "geçici yetkililerin eylemlerine ve ilettikleri belirli güven kazanma önlemlerine vereceği olumlu yanıta bağlı olacağını" söyledi.

Öte yandan, Suriye'deki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bruce, Dürzi toplumuna yönelik son şiddet olaylarının farkında olduklarını belirtti.

Bruce, "Geçici yetkilileri, şiddet ve sivil zarar faillerini eylemlerinden sorumlu tutmaya ve tüm Suriyelilerin, her birinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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