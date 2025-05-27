ABD'den Hamas Suçlaması - Son Dakika
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ABD'den Hamas Suçlaması

27.05.2025 23:31
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ABD'li yetkililer, Gazze'deki insani yardım zorluklarının sorumlusunu Hamas olarak gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasına giren Filistinlilere İsrail askerlerince ateş açılmasıyla ilgili soruları geçiştirirken, yardımların ulaştırılamaması konusunda Hamas'ı suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki insani krizle ilgili soruları yanıtlarken, gıda dağıtımıyla ilgili son günlerde ortaya çıkan görüntülerin asıl sorumlusunun Hamas olduğunu savundu.

Sözcü Bruce, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen ve uzun zaman sonraki ilk kayda değer gıda yardımı olan paketlerin Filistinlilere ulaştırılmaya başladığını ve bunun sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Bruce, şu ana dek yaklaşık 8 bin gıda yardım kolisinin dağıtıldığını ve yardımların dağıtılmaya devam edeceğini belirterek, "Hamas olmasa işlerinin daha kolay olacağını" savundu.

Gazze İnsani Yardım Vakfının kontrolündeki dağıtım noktasına giren Filistinlilere İsrail askerlerince ateş açılmasıyla ilgili soruları, "İsrail ordusuna sorun." diyerek geçiştiren Bruce, "Gerçek şu ki Hamas bu dinamiğe karşı çıkmıştır. Gazze üzerinden bu dağıtım merkezlerine giden yardım hareketini durdurmaya çalıştılar. Başarısız oldular ama kesinlikle bunu denediler." diyerek Hamas'ı suçladı.

Dünya Gıda Programı dışlanıyor mu?

Öte yandan bir muhabir, Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Cindy McCain'in "Gazze'ye gıda yardımlarını Hamas'ın engellemediğini" ve "yardımlar konusunda kendilerine ABD'den ya da Gazze İnsani Yardım Vakfından kimsenin ulaşmadığını" söylediğini hatırlatarak, "ABD, WFP'yi bu sürecin dışında mı tutuyor?" şeklinde soru yöneltti.

Bruce, McCain'in açıklamalarına yorum yapmayacağını belirterek, şu anda konuşmaları gereken tek haberin Gazze'ye gıda yardımlarının girmeye başlaması olduğunu söyledi.

ABD'li Sözcü, kendilerinin Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda bir planlarının olmadığını dile getirerek, şu anda yürütülen operasyonun tamamen Gazze İnsani Yardım Vakfına ait olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma adımı "hayal kırıklığı"

Diğer yandan Dışişleri Sözcüsü, bazı Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın Filistin'i tanımaya yönelik adımlarından memnun olmadıklarını belirtti.

Bruce, " İngiltere, Kanada, Fransa ve geçen hafta hayal kırıklığı yaratan adımlar atan diğer ülkelerle ilgili olarak, bu durumda bir Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması verimsizdir ve ABD'nin bölgede barışa yönelik devam eden çabalarına sekte vurmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Hamas Suçlaması - Son Dakika

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