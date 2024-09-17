ABD'den Irak'ta Hamas ve Husilere Uyarı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Hamas ve Husiler'in Irak'ta ofis açmasına ilişkin, "Bu grupların Irak'taki varlığı, Irak'ı daha derin bölgesel çatışmalara sürükleme riski taşıyor ve bu endişeleri doğrudan Irak hükümeti ile paylaştık." açıklamasında bulundu.

Sözcü Miller, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, "Hamas ve Husiler terörist örgütlerdir. Irak'ta faaliyet göstermelerine izin verilmesi, Irak hükümetinin istikrar, egemenlik ve ekonomik büyüme hedeflerini baltalamak için şiddet kullanma konusunda çıkarı olan silahlı grupların sayısının artması riskini doğurur." dedi.

Bu grupların Irak'ın başkenti Bağdat'ta ofis açmalarına ilişkin duruşlarının "çok net" olduğunu belirten Miller, "Biz istikrarlı ve güvenli bir Irak'ı destekliyoruz. Bu grupların Irak'taki varlığı, Irak'ı daha derin bölgesel çatışmalara sürükleme riski taşıyor ve bu endişeleri doğrudan Irak hükümeti ile paylaştık." diye ekledi.

Miller, Irak hükümetinin eylemleri hakkında daha fazla yorum yapmak istemediğini belirterek, Bağdat yönetiminden, "ABD personeline ve bölgedeki ABD güçlerine karşı eylem gerçekleştiren herkesi sorumlu tutmalarını" beklediklerini dile getirdi.

ABD'nin Irak'tan çekilmesiyle ilgili "görüşmeler devam ediyor"

Sözcü Miller, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesi konusundaki soruya ise bu konunun iki devlet arasında birçok defa gündeme geldiğini belirterek, "Bu görüşmeler devam ediyor." dedi.

Miller, Bağdat yönetimiyle bölgedeki ABD güçlerinin geleceği hakkında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin nisan ayındaki Washington ziyareti dahil bir dizi görüşme yaptıklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Irak'taki küresel koalisyonun misyonunun ne zaman, nasıl sona ereceğini belirlemek ve Irak ile ABD arasındaki anlaşmaya uygun olarak devam eden ikili güvenlik ortaklığına geçişi düzenlemek için bir dizi faktörü gözden geçireceklerini açıkça belirttiklerini" ifade etti.