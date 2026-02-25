ABD'den İsrael'e Konsolosluk Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İsrael'e Konsolosluk Hizmeti

25.02.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçiliği, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere konsolosluk hizmeti vermeye başladı.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinin, Filistin topraklarını gasbeden ve ABD vatandaşlığı da bulunan İsraillilere işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 2 ayrı yasa dışı yerleşim yerinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurması İsrail'i memnun etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ikamet ettiği Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimleri Efrat ile Betar Illit'te haftanın belirli günlerinde Filistin topraklarını gasbeden ve ABD vatandaşlığı da İsraillilere konsolosluk hizmeti vereceğini duyurdu.

ABD Büyükelçiliği, ilk olma özelliği taşıyan bu kararın "tüm Amerikalılara ulaşma çabası" kapsamında alındığını savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin aldığı karardan dolayı memnuniyetini bildirdi.

Açıklamada, Batı Şeria'da ABD vatandaşlığı da bulunan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik konsolosluk hizmetlerinin genişletilmesi kararının "tarihi olduğu" ve memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Efrat ve Betar Illit isimli yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ABD vatandaşlığı bulunan İsraillilere konsolosluk hizmeti götürülmesi kararından dolayı ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'ye teşekkür edildi.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere verdiği destekle bilinen Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia eden Huckabee, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İsrael'e Konsolosluk Hizmeti - Son Dakika

Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:59:54. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den İsrael'e Konsolosluk Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.