ABD'den İsrail'e 90 Bin Ton Silah Yardımı

ABD'nin Gazze Şeridi'ne katliamların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri mühimmat gönderdiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den, Gazze'de soykırıma devam eden Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800. uçağın bugün İsrail'e ulaştığı belirtildi.

ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e zırhlı araç, mühimmat, cephane de dahil olmak üzere 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah gönderdiği ifade edildi.

Gazze'de katliama ortak olmakla eleştirilen ABD'nin gönderdiği 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silahın İsrail'e 800 ve 140 gemi seferiyle taşındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 54 binden fazla Filistinli öldürülmesine rağmen başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin Tel Aviv'e silah ve askeri ekipman yardımı ve satışı devam ediyor.

ABD, İsrail'e verdiği silah desteği nedeniyle Gazze'deki katliamlara ortak olmakla suçlanıyor.