ABD, Gazze'de ateşkes önerisini BMGK'ya oylatmak için çağrıda bulundu - Son Dakika
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ABD, Gazze'de ateşkes önerisini BMGK'ya oylatmak için çağrıda bulundu

ABD, Gazze\'de ateşkes önerisini BMGK\'ya oylatmak için çağrıda bulundu

Başkan Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisi, ABD'nin BMGK'ya başvurusuyla oylanması için talep edildi. Ateşkesin desteklenmesi durumunda sürecin hızlanacağı ve İsrail'in anlaşma koşullarına göre çekileceği belirtildi. İsrail'in anlaşmayı kabul ettiği ve Güvenlik Konseyi'nin Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısı yapma fırsatı olduğu ifade edildi. Oylamanın hafta başında yapılması planlanıyor.

10.06.2024 06:03
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NEW ABD, Başkan Joe Biden, duyurusunu yaptığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması için çağrıda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, konuyla ilgili açıklamasında, pazar günü BMGK'ya başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Buna göre ABD, Biden'ın önceki hafta duyurusunu yaptığı İsrail'in hazırladığı Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

Evans, 3 aşamalı söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını ve ateşkesin olması halinde de hem esirlerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini belirtti.

Evans, açıklamasında, "İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti, şimdi Güvenlik Konseyinin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var." ifadesini kullandı.

Öte yandan BM kaynakları, söz konusu oylamanın hafta başında BM Güvenlik Konseyi gündemine alınarak yapılabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Gazze'de ateşkes önerisini BMGK'ya oylatmak için çağrıda bulundu - Son Dakika

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