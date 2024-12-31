ABD, Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Bilgi Topluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Bilgi Topluyor

ABD, İsrail'in alıkoyduğu hastane müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin durumu hakkında bilgi topluyor.

31.12.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin durumu hakkında "hala bilgi topladıklarını" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine saldırıları ve müdürü Ebu Safiyye'yi alıkoyması hakkında, "Haberlerin farkındayız ve hala bilgi topluyoruz." denildi.

Açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi masum insanların ve tıbbi bakım alan hastaların çapraz ateş altında kaldığı hastanelerde çatışmalar görmek istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çatışmalarda tüm taraflara "hastane gibi tesislerin statüsüne saygı gösterilmesi, tedavi gören sivillere ve insani yardım çalışanlarına zarar vermekten kaçınılması" çağrısı yapıldı.

Çatışmalarda, sivil kayıpların sayısı konusunda "derin endişe" duyulduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de sivillerin korunması için İsrail'i en üst düzeyde uyarmaya devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Hamas "sivil tesisleri askeri amaçla kullanmakla" suçlanırken yine de bunun, İsrail'in masum insanların hayatlarını koruma sorumluluğunu azaltmadığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.???????

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Hastane, İsrail, Güncel, Dünya, Masum, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Bilgi Topluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 04:13:00. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Bilgi Topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.