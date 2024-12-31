ABD, Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Bilgi Topluyor

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NEW ABD, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin durumu hakkında "hala bilgi topladıklarını" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine saldırıları ve müdürü Ebu Safiyye'yi alıkoyması hakkında, "Haberlerin farkındayız ve hala bilgi topluyoruz." denildi.

Açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi masum insanların ve tıbbi bakım alan hastaların çapraz ateş altında kaldığı hastanelerde çatışmalar görmek istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çatışmalarda tüm taraflara "hastane gibi tesislerin statüsüne saygı gösterilmesi, tedavi gören sivillere ve insani yardım çalışanlarına zarar vermekten kaçınılması" çağrısı yapıldı.

Çatışmalarda, sivil kayıpların sayısı konusunda "derin endişe" duyulduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de sivillerin korunması için İsrail'i en üst düzeyde uyarmaya devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Hamas "sivil tesisleri askeri amaçla kullanmakla" suçlanırken yine de bunun, İsrail'in masum insanların hayatlarını koruma sorumluluğunu azaltmadığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.???????