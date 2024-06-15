ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, Husilerin BM personelini alıkoymasını kınadı

Güncel

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, Yemen'de Husilerin 13 Birleşmiş Milletler (BM) personelini alıkoymasını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ortak açıklamada, "Bizler Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD olarak Husiler tarafından BM diplomatik ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının son zamanlarda alıkoyulmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Husiler tarafından alıkonulan tüm BM personelinin derhal serbest bırakılması yönündeki taleplerinin desteklendiği belirtilen açıklamada, "alıkoyulan herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" talep edildi.

Açıklamada, Husilerin insani yardım personeli, diplomatik personel ve BM personellerinin emniyet ve güvenliğini sağlaması istendi.

"Bu alıkoymalar hassas bir barış sürecini tehlikeye atıyor." denilen açıklamada, Husilerin BM personelini alıkoymasının "uluslararası barış ve güvenliğe bir hakaret" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 5 ülkenin "Yemen'in birliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılıklarını ve Yemen halkının yanında yer alma kararlılıklarını" teyit ettiği de belirtildi.

BM, Yemen'deki Husilerin 13 personelini alıkoyduğunu bildirmişti.