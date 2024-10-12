ABD, İran'a Enerji Yaptırımı Uyguladı

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WASHİNGTON, 12 Ekim (Xinhua) -- ABD, 1 Ekim'de İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı düzenleyen İran'ın enerji ticaretine yönelik yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada bakanlığın "İran'ın petrol ticaretine dahil olan 6 kuruluşa yönelik yaptırım uyguladığı ve 6 gemiyi bloke edilmiş mülk olarak belirlediği" ifade edildi.

Öte yandan Hazine Bakanlığı'nın "İran ekonomisinin petrol ya da petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterdiği belirlenen tüm kişilere yönelik yaptırım getirilmesine yol açacak bir karar ortaya koyduğu" da belirtildi.

Açıklamada, "Ek olarak Hazine, ABD tarafından listeye alınan kuruluşlar olan İran Ulusal Petrol Şirketi ya da Triliance Petrokimya Limited Şirketi'ne destek olarak İran petrolü ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatına dahil olan 10 kuruluşa yaptırım uygulamakta ve 17 gemiyi bloke edilmiş mülk olarak belirlemektedir" denildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada söz konusu önlemlerin "İran'ın, füze programlarını destekleyici ve ABD, müttefikleri ve ortaklarını tehdit eden terör örgütlerine destek sağlamakta kullanacağı finansal kaynakları bulmasını daha fazla engelleyeceğini" söyledi.