ABD, İran'ın Füze Saldırısını Engelledi

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Suriye'nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün-Suriye sınırında konuşlu ABD güçleri, İran'dan İsrail'e ateşlenen balistik füzelerden bazılarını etkisiz hale getirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelere, Suriye'de konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri müdahale etti.

Kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'ten ve Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22'den ateşlenen hava savunma bataryaları, en az 20 füzeyi imha etti.

Füzelerin imhası sırada üste bulunan ABD askerlerinin zarar görüp görmediği bilinmiyor.

ABD tarafından söz konusu müdahale ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.