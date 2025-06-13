ABD, İran'ın İsrail Saldırılarını Engelliyor

(ANKARA) – ABD medyasına göre ABD ordusu, İran'ın aksam saatlerinde başlayan İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemek amacıyla aktif savunma desteği veriyor.

ABD merkezli CNN'in aktardığına göre, ABD ordusu İran tarafından fırlatılan füze ve İHA'lara müdahale ediyor. ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD'nin deniz ve hava unsurlarını kullanarak saldırı anında havada engelleme faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

Yetkili ayrıca, ABD'nin geçmişteki İran saldırıları sırasında da İsrail'e bu tür savunma desteği sağladığını ve mevcut müdahalelerin bölgedeki askeri varlıkla koordineli yürütüldüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi daha önce İsrail'e "sarsılmaz destek" verdiğini açıklamış, İran'ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki askeri etkisine karşı ortak duruş vurgusu yapmıştı.