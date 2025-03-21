ABD, İsrail'e Desteğini Yeniledi - Son Dakika
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ABD, İsrail'e Desteğini Yeniledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insani yardımlara engel olan İsrail'e destek verdi.

21.03.2025 23:16
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e desteğini bir kez daha yinelerken, İsrail'in insani yardım girişlerini engellemesi konusunda sessiz kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Bruce, Gazze'de artan İsrail saldırıları ve yardım girişlerinin engellenmesi ile ilgili sorulara doğrudan cevap vermekten kaçınırken, bazı noktalarda ise yorum yapmayacağını belirtti.

ABD yönetiminin İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bruce, "Elbette biz müttefikimiz İsrail'in yanındayız, bu nedenle insanların varsayımları hakkında kesinlikle yorum yapmayacağım. Buradaki ana hedef doğru; insani yardım malzemelerinin girişi ve şiddetin durdurulması. Şu anda bulunduğumuz noktanın tek odak noktası burası." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkesin bozulmasından Hamas'ı sorumlu tutan Bruce, Hamas sözlerini yerine getirmediği için söz konusu ateşkesin devam etmediğini savundu.

Bruce, İsrail'in son 20 gündür yardımları sürekli engellediğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ifade edildiğini hatırlatan bir muhabirin sorusuna, "Bu konuda ne hissettiğime dair bir monoloğa girmeyeceğim. Size söyleyebileceğim şey, İsrail'le ne olduğuna dair varsayımsal bir rapor hakkında konuşmayacağım. Ben İsrail Hükümeti ya da Başbakanı adına konuşmuyorum, ABD Dışişleri Bakanlığı adına konuşuyorum. Bu soru bu kürsünün ya da burada tartıştığımız konunun sorusu değil." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'yi ilhak etme planı olduğu haberleriyle ilgili soruları da Bruce, "Gazze'de hala ateşkes çabalarıyla uğraşıyoruz. Ateşkes vardı ve Hamas'ın ateşkesin parametreleri konusunda harekete geçmemesi nedeniyle bozuldu." diye yanıtladı.

Bruce, İsrail'in ilhak planı ile ilgili haberlerin "dikkat dağıtıcı" konular olduğunu savundu ve bu konuda yorum yapmayacağını dile getirdi.

Suriye yaptırımlarını henüz kaldırmayı düşünmüyoruz

Öte yandan Bruce, ABD olarak Suriye'ye yaptırımları şu aşamada kaldırmayı henüz düşünmediklerini ve yaptırımları kaldırmadan önce mevcut yönetimi takip ettiklerini belirtti.

Bruce, "Suriye'deki yönetimin gelecekteki politikasını belirlerken aynı zamanda ulusal kurumların etkili ve temsile açık olmasını sağlayabilecek kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. ABD, komşularıyla barış içinde yaşayan, insan haklarına saygılı ve teröristlerin topraklarını güvenli liman olarak kullanmasını engelleyen bir Suriye istemektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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