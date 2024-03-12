ABD, İsrail'in Refah'a kara saldırması halinde askeri yardımı koşullandırabilir - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Refah'a kara saldırması halinde askeri yardımı koşullandırabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı koşullandırmayı değerlendireceği aktarıldı. Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilim ve İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısına ilişkin gelişmelere dair haberler Amerikan Politico gazetesinde yer aldı.

12.03.2024 11:41
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı koşullandırmayı değerlendireceği aktarıldı.

Amerikan Politico gazetesinde çıkan haberde, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yaşanan gerilim ve İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısına ilişkin gelişmelere yer verildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceği belirtildi.

Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.

Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in Refah'a kara saldırması halinde askeri yardımı koşullandırabilir - Son Dakika

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