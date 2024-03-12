ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı koşullandırmayı değerlendireceği aktarıldı.
Amerikan Politico gazetesinde çıkan haberde, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yaşanan gerilim ve İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısına ilişkin gelişmelere yer verildi.
Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceği belirtildi.
Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.
İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.
Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.
Son Dakika › Güncel › ABD, İsrail'in Refah'a kara saldırması halinde askeri yardımı koşullandırabilir - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı, tiyatro sahnelendi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programa, Tosya Kaymakamı, Belediye Başkanı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında çıkan yangınla ilgili olarak tutuklu sanık Ü.T'nin yargılanmasına başlandı. Sanık, kamu malına zarar verme suçundan 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada, müşteki şirketin genel müdürü ve avukatları da hazır bulundu. Sanık, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti. Savcı, sanığın tahliyesini talep etti ve mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Zeki Bilge Ortaokulu tarafından Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İstiklal Marşı'nın okunması, öğrencilerin şiirlerinin sunulması ve oratoryo sahnelendi. Törene, ilçe yöneticileri, jandarma ve emniyet yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sinevizyon gösterimi, gölge oyunu ve müzik dinletisi sunuldu. Liseler arası mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa Kaymakam Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da katıldı.
Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Karaçayır'da bulunan tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Ligde 42 puanla 7. sırada bulunan Boluspor, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor.
Gümüşhane'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Dumlupınar Ortaokulu Müdürlüğünce organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve davetliler de yer aldı.
Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi anlatıldı, şiirler okundu ve tiyatro gösterileri sergilendi. İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programlara, bölge valileri, milletvekilleri, üniversite rektörleri ve il protokolü katıldı.
Sakarya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 13. Toplantısı, bisiklet temalı tren projesi üzerine yapılan görüşmelerle gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul ve çevre illerden tren ile belirli saatlerde yerli ve yabancı turistlerin, Sakarya'ya bisikletleri ile gelmesini amaçlayan proje üzerine çalışmaların başlatılması kararı alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?