ABD, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikten endişeli

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İsrail basınında yer alan bir habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İsrail ile Lübnan'ı birbirinden ayıran Mavi Hat'ta son 2 haftadır yaşanan gerginlikten dolayı oldukça endişeli.

Ülkenin günlük gazetelerinden Haaretz, adını açıklamadığı, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkilinin, Lübnan ve İsrail arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Söz konusu yetkili, son 2 haftadır İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginlikten ABD yönetiminin "çok endişeli" olduğunu belirterek, bunun "büyük bir gerginlik" olduğunu kaydetti.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey 1 Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik artmıştı.

Hizbullah Hareketi ise saha komutanının öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeydeki onlarca hedefe ağır füzeler ve kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.