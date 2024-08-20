ABD'li Gazeteciler ve Paralı Askerler Rusya'ya Girdi, Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çağrıldı - Son Dakika
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ABD'li Gazeteciler ve Paralı Askerler Rusya'ya Girdi, Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çağrıldı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Holmes, ABD'li bazı gazetecilerin ve paralı askerlerin Kursk bölgesine girdiği gerekçesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, izinsiz şekilde Rusya'nın Kursk bölgesine giren ABD'li gazetecileri ve paralı askerleri kınadı.

20.08.2024 16:48
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Holmes, ABD'li bazı gazetecilerin ve paralı askerlerin Kursk bölgesine girdiği gerekçesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Holmes'un Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, ABD'li gazetecilerin izinsiz şekilde Rusya'nın Kursk bölgesine girmesinin güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

ABD'li paralı askerlerin de Kursk'ta bulunduğuna dair kanıtların elde edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bu durumun, ABD'nin Ukrayna savaşına doğrudan katılması anlamına geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Ülkemiz sınırını yasa dışı yollardan geçen tüm yabancı uzmanların ve paralı askerlerin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri için meşru askeri hedefler haline geldiği açıkça ifade edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li Gazeteciler ve Paralı Askerler Rusya'ya Girdi, Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li Gazeteciler ve Paralı Askerler Rusya'ya Girdi, Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çağrıldı - Son Dakika
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