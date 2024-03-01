ABD'li Hunter Alan, Türk kadınla evlenerek İslamiyet'i seçti - Son Dakika
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ABD'li Hunter Alan, Türk kadınla evlenerek İslamiyet'i seçti

ABD\'li Hunter Alan, Türk kadınla evlenerek İslamiyet\'i seçti

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Hunter Alan, Bolu'da tanıştığı Ayşe Nur Mercan ile evlenme kararı aldıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müftü Hüseyin Demirtaş tarafından İslamiyet hakkında bilgilendirilen Alan, kelime-i şehadet getirerek Hasan Can ismini aldı. Alan, Ayşe Nur ile dünya görüşünün uyuştuğunu belirterek İslam dinini seçtiğini söyledi.

01.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:46
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Bolu'da, ülkesinde tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan ABD vatandaşı Hunter Alan, İslamiyet'i seçti.

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Alan, Bolu'dan ülkesini ziyarete giden Ayşe Nur Mercan ile tanışarak evlenme kararı aldı.

Bir süre sonra Müslüman olmak isteyen Alan, Mercan ile Türkiye'ye geldi.

Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müftü Hüseyin Demirtaş, İslamiyet hakkında Alan'a bilgi verdi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Alan, "Hasan Can" ismini aldı.

Demirtaş, Alan'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

Alan, uzun zamandır huzur hissedeceği, akla ve ilme uygun düşen dünya görüşü aradığını belirterek, "Ayşe Nur ile dünya görüşümün uyuştuğunu gördükten sonra İslam dinini seçtim." dedi.???????

Kaynak: AA

Hüseyin Demirtaş, Müftü, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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