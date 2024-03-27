ABD'li Senatör Gazze'deki açlığı İsrail yerine Hamas'ı suçladı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve yardım tırlarının girişine izin vermemesine rağmen bölgede yaşanan açlık nedeniyle İsrail'i değil, Hamas'ı suçladı.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Kudüs'te basın mensuplarına konuşan South Carolina Senatörü Graham, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığı yönündeki suçlamaların "deli saçması" olduğunu iddia etti.
İsrail halkının, ordusu ve seçilmiş yöneticileri aracılığıyla Gazzelilere yardım etmeyi seçtiğini ileri süren Graham, İsrail saldırılarından sonra Gazze'de Filistinli sivillerin açlıkla boğuşmasının sorumlusunun Hamas olduğunu savundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını ifade etmişti.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.
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