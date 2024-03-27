ABD'li Senatör Gazze'deki açlığı İsrail yerine Hamas'ı suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'li Senatör Gazze'deki açlığı İsrail yerine Hamas'ı suçladı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık nedeniyle İsrail'i değil, Hamas'ı suçladı. Graham, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığı suçlamalarını reddetti ve İsrail'in yardım etmeyi seçtiğini savundu. Avrupa Birliği ise İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını ifade etmişti. Gazze'de ise insani yardımların engellenmesi ve saldırılar sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

27.03.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve yardım tırlarının girişine izin vermemesine rağmen bölgede yaşanan açlık nedeniyle İsrail'i değil, Hamas'ı suçladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Kudüs'te basın mensuplarına konuşan South Carolina Senatörü Graham, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığı yönündeki suçlamaların "deli saçması" olduğunu iddia etti.

İsrail halkının, ordusu ve seçilmiş yöneticileri aracılığıyla Gazzelilere yardım etmeyi seçtiğini ileri süren Graham, İsrail saldırılarından sonra Gazze'de Filistinli sivillerin açlıkla boğuşmasının sorumlusunun Hamas olduğunu savundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını ifade etmişti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Lindsey Graham, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Senatör Gazze'deki açlığı İsrail yerine Hamas'ı suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 19:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li Senatör Gazze'deki açlığı İsrail yerine Hamas'ı suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement