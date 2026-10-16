ABD\'li şirketler 9. Çin İthalat Fuarı\'nda üst üste 8. kez en geniş alana sahip olacak

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, ABD'li şirketlerin 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda en geniş sergi alanına sahip olacağını ve böylece bu alanda üst üste sekizinci kez ilk sırada yer alacağını belirtti.

Yan cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'li şirketlerin fuarda kullanacağı toplam sergi alanının geçen yıla kıyasla 1.500 metrekare artacağını kaydetti.

Etkinlik, 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da gerçekleştirilecek. Dünyanın ulusal düzeyde ilk ithalat odaklı fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ilki 2018 yılında düzenlendi. Fuar, Çin'in dışa açılımını genişletmeyi ve devasa pazarını dünya için ortak bir fırsata dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu yılki fuar hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Yan, toplam 162 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşun fuara katılacağını, 4.142 yabancı şirketin ise ürünlerini sergileyeceğini söyledi.

Fuarda toplam sergi alanı ilk kez 440.000 metrekareyi aşacak. Sergi alanı büyüklüğü bakımından ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan şirketler ilk sıralarda yer alacak.