ABD'nin Suriye Kararnamesi Eleştirildi

Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatmasına ilişkin, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Keçeli, ABD'nin 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019'da yayımladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir seneliğine uzatmasını, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." diye değerlendiren Keçeli, şunları kaydetti:

"Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır."

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/ YPG başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

O dönemde DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü ile işbirliği yapan ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen sonra Suriye'deki koşulların DEAŞ'la mücadeleyi sekteye uğrattığı iddiasıyla başkanlık kararnamesi ile Suriye'ye ilişkin ulusal acil durum ilanında bulunmuştu.

Söz konusu kararname, ABD'ye yaptırım uygulama yetkisi de tanıyor.