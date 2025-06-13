ABD, Orta Doğu'da Askeri Varlığını Artırdı

(ANKARA) - ABD, İsrail- İran gerilimi nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını artırdı. Balistik füze savunma sistemine sahip USS Thomas Hudner destroyeri Doğu Akdeniz'e yönlendirilirken, savaş uçakları devriye uçuşlarına başladı. ABD'nin bölgedeki asker sayısı 40 bine ulaştı.

ABD'li yetkililer, isimlerinin gizli kalması koşuluyla ABD medyasına bugün yaptıkları açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve Tahran'ın misilleme saldırısına karşılık olarak, ABD'nin Orta Doğu'da gemiler de dahil olmak üzere askeri kaynaklarını kaydırdığını söyledi.

ABD Donanması, balistik füzelere karşı savunma kapasitesine sahip USS Thomas Hudner destroyerinin Batı Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e doğru seyretmeye başlaması ve Beyaz Saray tarafından talep edilmesi halinde hazır olabilmesi için ikinci bir destroyerin de ilerlemeye başlaması talimatını verdi. Böylece ABD donanması, İsrail'e daha yakın bir konumda olacak.

Thomas Hudner destroyerinin, balistik füzeleri engellemek üzere donatıldığı kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, ABD savaş uçaklarının personeli ve tesisleri korumak için Orta Doğu semalarında devriye gezdiğini ve bölgedeki hava üslerinde ek güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, bölgedeki ABD askeri kuvvetlerinin yaklaşık 10 binden 40 bine arttırıldığı ileri sürüldü. Ayrıca ABD'nin, gerektiğinde yeniden konumlandırılabilecek USS Carl Vinson, Nimitz ve George Washington gibi uçak gemileri de dahil olmak üzere diğer varlıklarını hazır tuttuğu kaydedildi.